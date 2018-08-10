У Львові та Жовкві виявили підпільні автозаправки

Проти власників АЗС складено протоколи про адміністративні порушення

У Львові на вул. Садовій, 2-А та і вул. Рудненській, 8, викрили діяльність двох „підпільних” АЗС. Одну нелегальну автозавправку виявили у Жовкві на вул. Равській, 32.

Як повідомляє прес-служба ГУ ДФС у Львівській області, на виявлених автозаправках реалізовували необліковане дизельне паливо сумнівного походження без відповідних дозвільних документів.

Автозаправні комплекси і описали. Орієнтовна вартість описаного майна і палива у Львові близько 500 тис.грн. У Жовкві – 230 тис.грн..

У кожному випадку стосовно правопорушників складено протоколи про адміністративні правопорушення за ч.1 ст.164 КУпАП („Порушення порядку провадження господарської діяльності”). За рішенням суду, відповідальність за цією статтею адмінкодексу може передбачати штраф в розмірі до 2 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, з конфіскацією продукції, знарядь, сировини.