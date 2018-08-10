У Львові горів підвал житлового будинку (відео)

Сьогодні вночі, о 00:42, до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу в Львові на вул. Поповича, 5 «б» в підвалі чотирьохповерхового житлового будинку.

За повідомленням Головного управління ДСНС України у Львівській області, до місця виклику було негайно направлено пожежно-рятувальний підрозділ державної пожежно-рятувальної частини № 1 м. Львова. Рятувальники за лічені хвилини прибули на місце події та оперативно приступили до ліквідації займання.

Вогнеборцям вдалось не допустити подальшого розповсюдження вогню та врятувати житловий будинок.

Пожежу локалізували о 00:51 та ліквідували о 00:53. Вогнем знищено сміття на площі 1 кв.м.

Внаслідок події ніхто не постраждав. Причина займання встановлюється.