У Львові буде новий дитячий будинок сімейного типу

Сьогодні, 10 серпня, виконавчий комітет Львівської міської ради ухвалив рішення про створення у Львові нового, п’ятого дитячого будинку сімейного типу.

Як розповіли у відділі «Служба у справах дітей» ЛМР, в цей дитячий будинок сімейного типу влаштовується на виховання та спільне проживання п’ятеро дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Це дівчата, віком від 15−17 років. В подальшому сюди буде влаштовано до 10 дітей.

Благодійний фонд «Діаконія» надав у безоплатне користування місту квартиру в новобудові на просп. В. Чорновола для створення у Львові п’ятого дитячого будинку сімейного типу. У квартирі є предмети та матеріали довгострокового вжитку, що дозволяє забезпечити повноцінні умови проживання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та матері-вихователя.

Зазначимо, що у Львові функціонує 10 прийомних сімей, в які влаштовано 14 дітей, та 4 дитячих будинки сімейного типу, в які влаштовано 34 дітей зазначених категорій, та двоє рідних.

Станом на 01.08.2018 року у Львові на обліку відділів у справах дітей районних адміністрацій Львівської міської ради перебуває 487 дітей — сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них 462 дітей охоплені сімейними формами виховання (опіка/піклування, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу) — це 89,9% від загальної кількості дітей зазначених категорій.

Важливо! Відділ «Служба у справах дітей» Львівської міської ради шукає батьків-вихователів для дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей. Всіх охочих стати батьками-вихователями дитячого будинку сімейного типу чи прийомними батьками, просять звертатися за адресою: м. Львів, пл. Ринок, 1, відділ «Служба у справах дітей» департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (каб. 523, 524). Контактні телефони: (032) 235−40−40, 297−58−83.