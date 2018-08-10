Страшна ДТП на Запоріжжі: 5 загиблих, зокрема зі Львівщини

У Запорізькій області сьогодні некерований КАМАЗ в’їхав у мікроавтобус і зніс його з дороги. Сталось це неподалік селища Василівка.

За попередніми даними, у КамАЗа відмовило кермування і він виїхав на зустрічну смугу, де врізався в маршрутку. Через сильний удар мікроавтобус перекинувся на дах. Водночас вантажівка вилетіла у кювет, де і зупинилась.

В ДТП постраждали мешканці міста Хирів, що на Старосамбірщині.

За неофіційною інформацією загинула шестирічна дитина, її старший брат та мати – в реанімації. Загалом в аварії загинуло 5 людей, четверо – неповнолітні