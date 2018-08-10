Школи Львівщини отримують підручники для 5 класів

Загалом - більше 180 тисяч підручників

У Львівській області відділи освіти почали отримувати книжки для учнів 5 класу. Підручники видані за кошти державного бюджету у 2018 році.

“Станом сьогодні департамент освіти і науки Львівської ОДА отримав 183 794 підручники для учнів 5 класів закладів загальної середньої освіти області. Це 62% від загальної потреби”, – розповіла директор департаменту освіти і науки Львівської ОДА Любомира Мандзій.

За її словами книги передають до відділів освіти районів, міст та об’єднаних територіальних громад.

Уже повністю доставлено на територію області підручники з предметів «Українська література» та «Основи здоров`я».