Перевантажувальну станцію сміття на вул. Північній ліквідують, – рішення виконкому

Сьогодні виконавчий комітет Львівської міської ради прийняв рішення, яке забороняє функціонування перевантажувальної станції твердих побутових відходів на вул. Північна, 1.

«До Львівської міської ради звернулося управління Служби безпеки України з вимогою вжити негайних заходів стосовно недопущення виникнення надзвичайних ситуацій на об’єкті транспортної інфраструктури м. Львова. Йдеться про аеропорт «Львів» і незаконне сміттєзвалище утворене від роботи сміттєперевантажувальної станції ТзОВ «АВЕ-Львів» на вул. Північна, 1 у м. Львові.

Тому, на виконання цього звернення, пропонуємо розглянути проект рішення про уникнення надзвичайних ситуацій на об’єкті транспортної інфраструктури м. Львова, згідно з яким ми визнаємо неможливим функціонування цього сміттєзвалища, і пропонуємо ЛКП «Муніципальна варта» встановити шлагбаум. Тобто фізично унеможливити завіз сміття на цю територію.

Також є рекомендація юридичного департаменту звернутися з позовом до суду про звільнення самовільно захопленої земельної ділянки”, — доповіла Гелена Пайонкевич, директор юридичного департаменту ЛМР.

Читайте також Місце для львівського сміття

Згідно з прийнятим рішенням, виконавчий комітет заборонив функціонування майданчика для перевантаження та брикетування твердих побутових відходів на вул. Північній, 1. ЛКП «Муніципальна варта» має забезпечити здійснення комплексних заходів, скерованих на виконання цього рішення, у тому числі через встановлення огородження території та шлагбауму на проїжджій частині. А юридичний департамент звернутись до суду з позовом про звільнення самовільно захопленої земельної ділянки на вул. Північній, 1.

Щодо термінів заборони функціонування перевантажувальної станції, за пропозицією Сергія Бабака, заступника міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства, вирішено заборонити діяльність перевантажувальної станції — вивезти сміття і рекультивувати ділянку — до 31 серпня, а з 1 вересня поставити шлагбаум.

Нагадаємо, саме з птахами довкола ділянки на Північній деякі ЗМІ пов’язують випадок із рейсом PS5265 «Львів – Шарм-ель-Шейх» компанії МАУ, який трапився 30 липня. При зльоті літак Boeing 737-900 зіштовхнувся з птахом, після чого мусив здійснити позапланову посадку в київському аеропорту «Бориспіль».

Щоправда, в компанії «АВЕ-Львів» таку ймовірність спростовують. Кажуть, місяць тому після консультацій з аеропортом закупили спеціальне обладнання, яке відлякує птахів від ділянки, тож зараз їх там немає. Окрім цього, територію постійно обробляють від гризунів і шкідників.