Одеситка хотіла підкупити прикордонників на ПП “Краківець”

57-річна одеситка учора хотіла перетнути українсько-польський кордон на ПП “Краківець”. Із нею була 10-річна внучка. Потрібних документів у бабусі на дитину не було.

“На паспортний контроль бабуся пред’явила нотаріально завірену згоду матері для виїзду дитини за межі України. Втім, прикордонниками Мостиського загону виявлено відсутність згоди батька дитини. Вже після відмови подорожнім у перетині рубежу бабуся вирішила купити дозвіл та запропонувала прикордонникам 100 євро хабара”, – розповіли у прес-службі прикордонників.

Про такий факт прикордонники поінформували співробітників Національної поліції України. Тепер бабусі загрожує відповідальність за ст. 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».