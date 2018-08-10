Не забувайте сковорідки на плиті: у Львові «гасили» пожежу на кухні (відео)

Сьогодні вночі через необачність господарів одного із помешкань заледве не сталося біди на вул. Кривоноса, 16 а у Львові.

Як повідомляє ГУ ДСНС у Львівській області о 05:43 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що з квартири на першому поверсі трьохповерхового житлового будинку чути сильний запах пригорілої їжі і диму. Сусіди одразу звернулися по допомогу до рятувальників. На момент події господарів вдома не було.

Через припинення газопостачання, рятувальники запобігли виникненню пожежі.

Внаслідок події постраждалих немає.

Головне управління ДСНС Львівщини вкотре нагадує населенню бути обережними та дотримуватися елементарних правил безпеки. Найменша неуважність може стати причиною великої біди.