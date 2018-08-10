На Жидачівщині завершили ремонт автодороги Кологури-Лучани

А також вирівняли асфальт на інших ділянках

На Жидачівщині завершили ремонт на автодорозі С140545 Кологури-Лучани.

«На ділянці с.Кологури – с.Дев’ятники підрядна організація провела роботи з розпушування дорожнього покриття, влаштування основи щебенево-піщаної суміші та вирівнюючого шару асфальтобетонного покриття загальною протяжністю 1,6 км», – розповів т.в.о. директора департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської ОДА Роман Кококтайло.

Крім цього, вже завершили влаштовувати вирівнюючий шар асфальтобетонного дорожнього покриття на автомобільній дорозі місцевого значення С140547 Вибранівка-Отиневичі на ділянці с. Отиневичі-с. Городищенське.

Додамо, що роботи виконувала підрядна організація ТзОВ “ШРБУ-65” за рахунок коштів державного дорожнього фонду