На сході загинув боєць «королівської» 24 бригади

На сході, 8 серпня, у районі Майорська загинув воїн 24 окремої механізованої бригади ім. короля Данила Дмитро Український, позивний “Шубін”.

Про це повідомив підполковник Валерій Гудзь, комбриг 24-ї ОМБр.

«8 серпня один з підрозділів бригади виконував розвідувальне завдання щодо виявлення противника у визначеному районі, у так званій «сірій зоні». В ході висування розвідувальна група потрапила у засідку противника. Для забезпечення відходу основної групи з району виконання завдань група прикриття прийняла бій. Після виходу основної групи був втрачений зв’язок з одним військовослужбовцем. Вже у районі збору, незважаючи на вогневий контакт, командир групи прийняв рішення організувати пошуки даного військовослужбовця, які результатів не дали», – розповів він.

Пізніше бойовики оприлюднили фото документів та тіла, яке потрапило в їхні руки в районі Майорська (Горлівський напрямок), попутньо заявивши, нібито український боєць переходив на їхню сторону, тому його «завалили» злісні «укропи».

За набитим ще влітку 2014 року татуюванням побратими опізнали свого загиблого товариша».

Довідка:

Дмитро Михайлович Український – 3.11.1979 р.н., м. Хрестівка (кол. Кіровське, Донецька область), позивний «Шубін». Останнім часом мешкав з сім’єю у Лисичанську. На фронті – з 2014 року.

Нагадаємо, учора повідомлялося про одного загиблого бійця – розвідника із Луцька, трьох поранених. Із одним був втрачений зв’язок.