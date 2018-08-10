На Львівщині ознаковують місця, пов’язані із діячами та історією створення ЗУНР

  Встановлять більше 40 таблиць
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На Львівщині триває процес ознакування місць, пов’язаних із видатними діячами та історією створення Західноукраїнської Народної Республіки.

«Ознакування – це своєрідний міст між історією та сьогоденням. Вивчення історії своєї країни є надзвичайно важливим, – зазначає директор департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА Мирослава Туркало. – Є безліч постатей, які відіграли вагому роль в історії нашої держави, та про внесок яких багато хто не знає. Тому ми встановлюємо інформаційні таблиці на дорогах загальнодержавного значення із зазначенням події, або ж особистостей, які мали місце в нашій історії».

Тому в області встановлюють інформаційні таблички з вказівниками місцерозташування родинних сіл та могил найвідоміших діячів Західноукраїнської Народної Республіки на Львівщині.

Серед них такі постаті як: Андрій Мельник, полковник армії УНР, голова Проводу ОУН (Дрогобицький район, с. Воля Якубова), Віктор Курманович, генерал УГА (Золочівський район, с. Велика Вільшаниця), Олена Степанів, перша в світі жінка-офіцер, чотар УГА (Перемишлянський район, с. Вишнівчик), Григорій Трух, чотар УСС, автор пісні «Ой, у лузі червона калина» (Стрийський район, с. Гірне, могила Миколи Мариновича, генерал-хорунжий УСС (Яворівський район, с. Оселя).