На Львівщині будують нові сільські амбулаторії

Сьогодні, 10 серпня, у Львівській облдержадміністрації відбулась нарада щодо стану реалізації проектів будівництва сільських лікарських амбулаторій.

«Хотіла би наголосити на тому, що це є ініціатива Президента України. Це є величезна відповідальність нашої області, яка отримала найбільший фінансовий ресурс для реалізації Проекту. У 2017 році – 302 мільйони гривень, а у 2018 – 75 мільйони гривень. Відтак, на рахунках Львівської області 377 мільйонів гривень», – зазначила директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ірина Микичак.

Зазначимо, що виділені кошти – це субвенція на розвиток охорони здоров’я у сільській місцевості, які скерують на різні напрямки.

«Окрім будівництва, передбачено також придбання медичного обладнання для сільських лікарських амбулаторій, відповідного табеля оснащення, затвердженого Міністерством охорони здоров’я», – додала Ірина Микичак.

Зазначимо, що цей Проект координують та Мінрегіонбуд та МОЗ України. Відтак, є спільний наказ цих двох Міністерств, в межах якого Львівська обласна державна адміністрація сформувала спроможну мережу надання первинної медичної допомоги. Відтак, у межах цієї сформованої мережі відбуватиметься будівництво нових амбулаторій загальної практики сімейної медицини.

Департамент охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації визначив перелік об’єктів, що будуть реалізовані у межах цієї субвенції.

Зазначимо, що у межах будівництва нових амбулаторій загальної практики сімейної медицини передбачено також співфінансування з місцевих бюджетів.

Амбулаторії загальної практики сімейної медицини – сучасні заклади, які збудують за уніфікованими проектами. Будівництво сільських амбулаторій відбуватиметься таким чином, щоб охопити всю територію Львівської області, а відтак кожен мешканець зможе отримати необхідну медичну допомогу.