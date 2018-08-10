Чернівчанка везла через кордон понад 1,5 тис. пачок контрабандних сигарет

Упродовж доби на українсько-польському кордоні митники виявили понад 2 тисячі пачок контрабандних сигарет, які українці намагалися перевезти у Польщу.

Як повідомляє прес-служба ГУ ДФС у Львівській області, сьогодні вночі в пункт пропуску “Шегині-Медика” у напрямку виїзд з України прибув автомобіль CITROEN C4 на іноземній реєстрації під керуванням 27-річної мешканки Чернівців. Для перетину кордону вона обрала смугу руху “зелений коридор”.

Під час проведення митного контролю у працівників митниці виникла підозра щодо наявності в автомобілі товару, що переміщується з приховуванням від митного контролю. Авто скерували у місце для поглибленого догляду товарів та транспортних засобів. У салоні та порогах автомобіля було виявлено приховані від митного контролю 1642 пачки сигарет без акцизних марок України.

Також у пункті пропуску “Краковець-Корчова” працівники митниці з допомогою службового собаки зайшли 530 пачок сигарет. Їх намагався вивезти з України до Республіки Польщі 29-річний мешканець Львова. Сигарети приховав у спеціально обладнаних тайниках автомобіля ВМВ.

В обох випадках складено протоколи про порушення митних правил, передбачені ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Автомобіль “BMW 523” 1998 року випуску та сигарети вилучено, їх вартість буде встановлено додатково. Справи скерують до суду.