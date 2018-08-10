Через пожежу на Стрийській постраждав чоловік

Сьогодні, 10 серпня, о 14:30 у Львові загорілась квартира на 4 поверсі дев’ятиповерхівки на вул. Стрийській, 101.

“Внаслідок пожежі постраждав мешканець цієї квартири, 1950 року народження. Його з діагнозом отруєння продуктами горіння, термічними опіками 1 ступеня (5% лівого плеча та обличчя), доправлено в комунальну 8-му міську клінічну лікарню”, – розповіли у прес-службі Львівської міської ради.

Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 20 м². Під час пожежі вдалось врятувати 5 осіб, евакуйовано — 15 осіб.

Причини пожежі встановлюють.