Хочеш газ? Приходь до нас!

У «Львівгазі» розповіли чому важливо стати саме їхнім клієнтом, якщо хочете використовувати газ для побутових або виробничих потреб

Із набуттям чинності нормативних актів, які реалізують вимоги Закону України «Про ринок природного газу», послуга із розподілу газу надається на підставі публічного договору між оператором ГРМ та споживачем. На території Львівської області таким оператором газорозподільної мережі є ПАТ «Львівгаз». Відповідно, аби газифікувати своє помешкання або ж споруду (промисловий обєкт) замовник може звернутись до «Львівгазу» чи підрядних організацій.

То чому ж все ж «Львівгаз» надійніший та які ризики можуть чекати замовника, якщо все ж обере підрядну організацію?

«На жаль, останнім часом, на Львівщині траплялись непоодинокі випадки шахрайства з боку підрядних організацій. До прикладу, людина звертається до підрядника для того, щоб газифікувати своє помешкання, платить кругленьку суму, котра нерідко завищується, отримує купу обіцянок, а далі чекає поки «рак на горі свисне». Тобто процес затягується, або ж роботи проводяться, однак неякісно і невідповідно до усіх вимог та норм і що саме основне, без оформлення належних документів. А це унеможливлює у майбутньому подачу газу до помешкання. Тому, щоб вберегти людей від таких ситуацій, ми закликаємо звертатись виключно до ПАТ «Львівгаз». Це стосується не лише мешканців приватних будинків, а й житлових комплексів, промислових споживачів. Наша компанія гарантує прозорість та якість процесу. Тим більше, що для цього все створено. У нас є Центри обслуговування клієнтів, де наші фахівці нададуть вичерпну консультацію та допоможуть вирішити усі питання. До слова, не лише з приводу газифікації, а й загалом з будь-якого питання газової теми», – розповідає Голова Правління ПАТ «Львівгаз» Юрій Войсович.

Щоб стати клієнтом ПАТ «Львівгаз» Вам, як замовнику, необхідно звернутися до Центрів обслуговування клієнтів у Львові або відповідному районному відділенні компанії. Їх адреси та контакти можна знайти на офіційному сайті товариства lv.104.ua у розділі “Контакти наших служб”.

Споживачу необхідно підготувати перелік документів, Серед них:

написати відповідну заяву та заповнити опитувальний лист (можна завантажити на сайті);

пред’явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

пред’явити довідку про присвоєння ідентифікаційного коду;

пред’явити документ, що підтверджує право власності чи користування на об’єкт газифікації чи земельну ділянку (з графічним планом) та іншу документацію, що необхідна для укладання договору та надання послуги;

Також отримати попередню консультацію щодо усієї процедури можна в контакт-центрі ПАТ “Львівгаз” за номерами телефонів : 032-29-07-104; 032-24-23-104; 067-21-77-104; 067-33-32-104.