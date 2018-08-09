Важка доба на сході: один воїн загинув, трьох – поранено

Минулої доби бойовики 44 рази порушили режим тиші, у тому числі двічі із важкого озброєння – 1 військовий загинув, 3 – отримали поранення. Упродовж поточної доби окупанти 7 разів обстріляли позиції ОС.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об’єднаних сил станом на 7:00 9 серпня.

“Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП.

Обстріли здійснювалися по захисниках Кримського, Новозванівки, Золотого, Луганського, Новолуганського, Новоселівки Другої, Новомихайлівки, Красногорівки, Мар’їнки, Авдіївки, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного”, – повідомили у штабі.

“Поряд із цим, противник обстріляв із мінометів калібром 82 мм наші позиції біля Кримського та Авдіївки, а неподалік від Майорська зафіксоване бойове зіткнення.

З одним військовослужбовцем Об’єднаних сил втрачений зв’язок в ході бойового зіткнення. Пошуки тривають”, – наголосили у прес-центрі.

“Упродовж поточної доби бойовики 7 разів відкривали вогонь по українських позиціях біля Новозванівки, Луганського, Мар’їнки, Красногорівки та Лебединського.

О 06:25 зі стрілецької зброї ворог відкрив вогонь у напрямку КПВВ “Майорське”. Оголошено режим “Червоний”. Пропуск громадян тимчасово призупинений. Важке озброєння поточної доби не застосовувалося”, – йдеться у звіті.

За даними розвідки, 2 окупантів знищено, 4 отримали поранення.