Українець хотів вивезти у Польщу рідкісні породи дерев

Учора ввечері на українсько-польському кордоні, на ПП “Краківець” прикордонними затримали чоловіка. Він на автомобілі “ДАФ” хотів вивезти у Польщу лісоматеріали із цінних рідкісних дерев.

“Автомобіль був завантажений кілками для бетонування загальною кількістю майже 43 тисячі штук та прямував у Польщу. За кермом вантажівки через пункт пропуску «Краківець» їхав наш співвітчизник”, – повідомили у прес-службі прикордонників.

Після затримання, до поглибленого огляду залучили експертів. Попередньо встановили, що у вантажівці знаходиться деревина акації, яка за законом України відноситься до цінних та рідкісних порід дерев.

