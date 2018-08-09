Україна – серед лідерів за обсягами експорту пива в Європу

Торік експорт українського пива збільшився на 50%, в порівнянні з 2016 роком

За 2017 рік Україна експортувала в ЄС 11 млн літрів пива, а це 3% від усього обсягу ввезеного в Європейський Союз продукту.

Про це свідчать дані Євростату, – пише “Українська правда” з посиланням на ukragroconsult.

Головні постачальники пива в ЄС:

1) Мексика (211 млн літрів і 52% від всього імпорту);

2) Сербія (48 млн л., 12%);

3) США (39 млн л., 10%);

4) Білорусь (23 млн л., 6%);

5) Китай (16 млн л., 4%);

6) Україна (11 млн л. 3%).

Як відзначали аналітики компанії Pro-Consulting, в 2017 році експорт українського пива збільшився на 50%, в порівнянні з 2016 роком.

Головним імпортером українського пива в ЄС була Литва (8,2% всіх поставок), яка входить до четвірки країн-споживачів ще з 2014 року. Тоді половина всього експортованого напою відправлялася в Росію, 20% в Білорусь і практично стільки ж в Молдову.

У минулому році пиво в Росію практично не експортувалося, а поставки в Білорусь і Молдову знизилися сумарно на 8 млн л., проте пивний сектор підтримали нові ринки збуту. Так, Україна експортувала в Алжир 18 млн л. пива – це 17,7% від усього експорту в 2017-му році.

При цьому ринок пива в Україні вперше з 2009 року припинив падіння. Ринок пива в 2017 році зріс на 0,1% – до 164,5 млн дал.