У Пустомитівському районі рятувальники ліквідували масштабну пожежу стерні (фото, відео)
Вогонь розкинувся на 20 тисяч «квадратів»
Учора, 8 серпня, о 18:53 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в с. Гаї Пустомитівського району на відкритій території.
Пожежу локалізовано о 20:59, ліквідовано о 21:15. Вогонь знищив стерню на площі 20 000 кв.м.
До ліквідації пожежі залучили 13 рятувальників та 4 одиниці спецтехніки.
Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Причина виникнення горіння встановлюється.