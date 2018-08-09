У Пустомитівському районі рятувальники ліквідували масштабну пожежу стерні (фото, відео)

Вогонь розкинувся на 20 тисяч «квадратів»

Учора, 8 серпня, о 18:53 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в с. Гаї Пустомитівського району на відкритій території.

Пожежу локалізовано о 20:59, ліквідовано о 21:15. Вогонь знищив стерню на площі 20 000 кв.м.

До ліквідації пожежі залучили 13 рятувальників та 4 одиниці спецтехніки.

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Причина виникнення горіння встановлюється.