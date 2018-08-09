У День прапора у Львові вшанують новітніх Героїв

У День Державного прапора, 23 серпня, у Львові вшанують світлу пам’ять новітніх Героїв України. Об 11:30 на Личакові біля Меморіалу воїнам Української Галицької Армії відбудеться віче за участю представників влади, духовенства та громадськості, а також урочисте покладання квітів.

Панахидою вшанують пам’ять усіх, хто спочиває на полі почесних поховань № 76 і 67, запалять лампадки на могилах Героїв, які загинули під час Революції Гідності. Також свічі пам’яті запалять на могилах генерала С. Кульчицького, полковника А. Соколенка та інших борців за волю України.