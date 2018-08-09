У День прапора у Львові вшанують новітніх Героїв
У День Державного прапора, 23 серпня, у Львові вшанують світлу пам’ять новітніх Героїв України. Об 11:30 на Личакові біля Меморіалу воїнам Української Галицької Армії відбудеться віче за участю представників влади, духовенства та громадськості, а також урочисте покладання квітів.
Панахидою вшанують пам’ять усіх, хто спочиває на полі почесних поховань № 76 і 67, запалять лампадки на могилах Героїв, які загинули під час Революції Гідності. Також свічі пам’яті запалять на могилах генерала С. Кульчицького, полковника А. Соколенка та інших борців за волю України.
«Цей захід, який організовуємо вже кілька років поспіль на Личаківському кладовищі, покликаний нагадати кожному про ту ціну, яку заплатили наші співвітчизники за правду і волю. Будемо згадувати всіх Героїв, завдяки яким сьогодні маємо шанс будувати майбутнє країни. Запрошуємо усіх львів’ян та тих, кому не байдужа доля України, прийти та вшанувати Героїв», — зазначив Євген Бойко, в.о. директора департаменту «Адміністрація міського голови».