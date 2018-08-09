Таємниці Львова: відповідь на запитання від Петра Радковця

Минулого тижня своє запитання усім львовознавцям ставив Петро Радковець. Відомий “професійний львів’янин запитував”, на якій львівській будівлі сьогодні можна побачити портрет діда колишнього мешканця Львова, який отримав від китайського імператора ім’я Пу Мі Ко Чже Юань.

Ми отримали дуже багато відповідей, однак, на жаль, не усі уважно прочитали та прослухали запитання. Багато учасників конкурсу відповіли, що у питанні йдеться про Михайла Боїма. Дехто згадав, що його діда звали Георгієм Боїмом. Однак запитання було саме про будівлю, тому ми зараховуємо як правильні відповіді лише ті, де було написано “каплиця Боїмів”.

Дякуємо усім, хто взяв участь. Переможця тижня з-поміж тих, хто дав правильні відповіді, нам допомогла обрати система Random. Переможцем стала Оксана Корж.

Окремо приз за першу правильну відповідь місяця отримає Святослав Драбчук.

Як завжди, на переможця чекають призи від наших партнерів.

Нагородження усіх переможців липня відбудеться на початку вересня у приміщенні ЛОО “Українське товариство охорони пам’яток історії та культури” (Львів, вул. Коперника, 40-а). Дату та годину нагородження повідомимо згодом. Нагадуємо, що під час нагородження також відбувається розіграш призів серед усіх присутніх. Цікаві запитання для розіграшу – від братів Радковців та Андрія Салюка. А ще, нагородження – це чудовий шанс більше дізнатись про Львів. Адже наші львовознавці не лише озвучують правильні відповіді, але і розповідають цікаві історії!

І вже сьогодні об 11.00 чекайте на нове цікаве запитання!