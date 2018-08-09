Таємниці Львова: штрафне запитання
Конкурсне запитання від 9 серпня
Друге запитання серпня усім знавцям задає також відомий львовознавець, екскурсовод, батяр і професійний львів’янин Петро Радковець. Спробуйте здогадатись 😉
1383 року Рада міста Львова видала ухвалу про порядок проведення весіль: де могло бути 16 осіб гостей, чотири страви, а не більше, і двоє жартунів. За порушення призначався штраф – чотири (…). Назвіть грошову одиницю призначеного штрафу.
Щоб надіслати відповідь на запитання, заповніть, будь ласка, цю форму (дійсна до 10:00 16 серпня).