Таємниці Львова: штрафне запитання

Друге запитання серпня усім знавцям задає також відомий львовознавець, екскурсовод, батяр і професійний львів’янин Петро Радковець. Спробуйте здогадатись 😉

1383 року Рада міста Львова видала ухвалу про порядок проведення весіль: де могло бути 16 осіб гостей, чотири страви, а не більше, і двоє жартунів. За порушення призначався штраф – чотири (…). Назвіть грошову одиницю призначеного штрафу.