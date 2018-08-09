Таємниці Львова: штрафне запитання

Конкурсне запитання від 9 серпня
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конкурс "Таємниці Львова"

Друге запитання серпня усім знавцям задає також відомий львовознавець, екскурсовод, батяр і професійний львів’янин Петро Радковець. Спробуйте здогадатись 😉

1383 року Рада міста Львова видала ухвалу про порядок проведення весіль: де могло бути 16 осіб гостей, чотири страви, а не більше,  і двоє жартунів. За порушення призначався штраф – чотири (…). Назвіть грошову одиницю призначеного штрафу.

Щоб надіслати відповідь на запитання, заповніть, будь ласка, цю форму (дійсна до 10:00 16 серпня).

(за бажанням)

Нагадаємо, «Львівська газета» разом з братами Радковцями та ЛОО «Українське товариство пам’яток історії та культури» проводить конкурс «Таємниці Львова».

На переможців чекають призи від «Львівської газети», солодкі подарунки, книжки, сертифікати на екскурсії  та інші несподіванки від партнерів конкурсу.

Умови конкурсу:

  1. Щотижня в четвер об 11.00 на сайті «Львівської газети» gazeta.lviv.ua у розділі «Конкурс «Таємниці Львова» буде опубліковано запитання тижня.
  2. Відповіді на запитання прийматимуть ЛИШЕ через спеціальну форму під запитанням на сайті. Коментарі на сторінках соцмереж, відповіді на e-mail тощо не враховуватимуть.
  3. Відповіді прийматимуть до 10.00 наступного четверга.
  4. Щотижня у четвер буде визначено переможця тижня, який дав правильну відповідь на запитання, поставлене у попередній тиждень. «Львівська газета» публікуватиме прізвища та імена усіх, хто дав правильну відповідь, а переможця обиратиме система Random.
  5. Окрім цього, щомісяця «Львівська газета», брати Радковці та ЛОО «Українське товариство пам’яток історії та культури» розігруватимуть особливий приз серед тих, хто відповів правильно на всі запитання місяця. Усі учасники цього розіграшу, тобто ті, хто дав правильні відповіді на чотири запитання (в окремих випадках – 5 запитань), також отримають заохочувальні призи від організаторів.
  6. Підсумки конкурсу та нагородження переможців усіх турів протягом місяця відбуватиметься наступного місяця (після оголошення переможців усіх тижнів попереднього місяця) у приміщенні ЛОО «Українське товариство пам’яток історії та культури» (м. Львів, вул. Коперника, 40-а) за участі представників «Львівської газети»
  7. Під час нагородження також розігруватимуть призи серед усіх присутніх.

 