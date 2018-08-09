Свого лікаря вже обрав кожен третій українець, – Супрун

Третина українців вже обрали собі лікаря. Майже 15 мільйонів людей підписали декларації із сімейними лікарями, терапевтами та педіатрами.

“Національна кампанія “Лікар для кожної сім’ї” швидко рухається. Скоро настане час змінювати гасло з “Всім потрібен власний лікар” на “Всі мають власного лікаря”. І найбільш помітний в тих областях, де місцева влада і медзаклади зробили свою роботу”, – розповіла очільниця Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун.

Серед лідерів – Вінницька область, де обрали свого лікаря 56% мешканців. Далі — Полтавська, Харківська і Хмельницька області. Тут уже кожен другий мешканець зробив свій вибір.

