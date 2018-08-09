Сьогодні помер дисидент та політв’язень Ярема Ткачук

Йому було 86 років

Сьогодні, 9 серпня, відійшов у вічність дисидент, багатолітній політв`язень, член-засновник Об’єднаної Партії Визволення України, автор численних статей, листівок, книжок Ярема Ткачук.

Про це повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Додамо, що Ярема Ткачук мешкав у селі Поповичі Мостиського району.

Довідка

Ткачук Ярема Степанович – автор численних статей, листівок, книжки спогадів «Буревії», за яку йому у 2007 році вручено Міжнародну літературну премію Фундації родини Воскобійників у жанрі мемуаристики. Окрім книжки «Буревії», видав книжки «Провидіння», «Закайдована Україна», Лицарі залізної остроги».

Нагороджений Почесною відзнакою «Хрест Звитяги» та ювілейною медаллю Президента України «25 років незалежності України».