Поліцейські зловили грабіжника у Львові

Він обікрав львів'янина просто на вулиці

Львівські поліцейські затримали чоловіка, який 4 серпня пограбував 21-річного мешканця Львова.

Ще 4 серпня грабіжник на вул. Татарській викрав потерпілому із кишені телефон та гаманець, в якому було 100 доларів США, 800 гривень та три банківські картки. Заподіяні збитки склали близько 15 000 гривень.

Поліції вдалось встановити, що до скоєння крадіжки причетний 26-річний львів’янин. Викрадені речі у нього вилучено.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Статтею передбачене покарання включно до трьох років позбавлення волі.