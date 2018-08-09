Перемишлянщина запрошує на медовий фестиваль

На вихідних, 11-12 серпня, у селі Ганачівка, що у Перемишлянському районі відбудеться фестиваль “Медова Забава”.

Відвідувачів запрошують зібратись на 14:00 та поласувати корисними смаколиками, придбати продукцію бджільництва, а також дізнатись про користь медових продуктів.

У програмі заходу:

великий ярмарок продукції бджільництва

дегустація меду та медопродуктів

конкурси, розваги для дітей та дорослих

виступи найкращих колективів Перемишлянського району

майстер-класи та забави

запалення ватри

Довідка

Перемишлянський край славиться тим, що саме тут у 1857 р. Юрієм Любінецьким була заснована школа бджільництва, яка була однією з перших у Галичині та Європі. Гостинний Двір «На Білому Потоці» в с. Ганачівка Перемишлянського району, продовжує добрі традиції та проводить свято меду, яке збирає майстрів пасічної справи із Західної України.