Перемишлянщина запрошує на медовий фестиваль
На відвідувачів чекає чимало розваг
На вихідних, 11-12 серпня, у селі Ганачівка, що у Перемишлянському районі відбудеться фестиваль “Медова Забава”.
Відвідувачів запрошують зібратись на 14:00 та поласувати корисними смаколиками, придбати продукцію бджільництва, а також дізнатись про користь медових продуктів.
У програмі заходу:
- великий ярмарок продукції бджільництва
- дегустація меду та медопродуктів
- конкурси, розваги для дітей та дорослих
- виступи найкращих колективів Перемишлянського району
- майстер-класи та забави
- запалення ватри
Довідка
Перемишлянський край славиться тим, що саме тут у 1857 р. Юрієм Любінецьким була заснована школа бджільництва, яка була однією з перших у Галичині та Європі. Гостинний Двір «На Білому Потоці» в с. Ганачівка Перемишлянського району, продовжує добрі традиції та проводить свято меду, яке збирає майстрів пасічної справи із Західної України.