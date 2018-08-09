На вул. Дорошенка ДТП: ускладнено рух трамваїв і автомобілів

Як повідомили у ЛКП «Львівелектротранс», на вул. Дорошенка сталося ДТП — легковий автомобіль зіштовхнувся з трамваєм. На місце події викликано поліцію. Ніхто з пасажирів та перехожих не постраждав. На час з’ясування причин події ускладнено рух трамваїв і автомобілів.

«За попередньої інформацією, винуватцем ДТП є водій легкового автомобіля SEAT. На місце події викликано поліцію. Ніхто з пасажирів та перехожих не постраждав. На час з’ясування причин події ускладнено рух трамваїв № 2, № 9 та автомобілів», — розповів Іван Бондар, начальник відділу інформацію та зв’язків з громадськістю ЛКП «Львівелектротранс».