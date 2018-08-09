На Львівщині ремонтують дорогу Львів-Пустомити-Меденичі

Дорогу Львів – Пустомити – Меденичі активно ремонтують. На замовлення Служби автомобільних доріг у Львівській області підрядною організацією активно виконуються ремонтні роботи одночасно на кількох ділянках автомобільної дороги загального користування державного значення Т-14-16.

“В межах смт. Щирець проводиться поточний середній ремонт автомобільної дороги. На сьогоднішній день підрядником виконанні роботи з фрезерування існуючого дорожнього покриття, розбирання бортових каменів та влаштування дощової каналізації. Попереду роботи з влаштування основи з ЩПС та шарів асфальтобетонного дорожнього покриття”, – розповіли у прес-службі.

Також проводяться роботи з укріплення відкосу земляного полотна монолітним бетоном у с.Наварія.

Додамо, що у самих Пустомитах влаштовують дощову каналізацію. Крім цього, в межах міста проводиться капітальний ремонт на мостовому переході через річку Ставчанка.