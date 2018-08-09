Мешканців Львівщини попереджають про грози та високу пожежну небезпеку

Львівські синоптики повідомили, що сьогодні та завтра у місті і області очікують грози та пориви північно-східного вітру 15−20 м/с.

“Також синоптики застерігають, що 9 — 10 серпня по місту та області буде висока пожежна небезпека (4-й клас), лише по південній половині області — місцями надзвичайна (5-й клас)”, – повідомляють у прес-службі Львівської міської ради.

Особливо обережними просять бути під час руху.

А в разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, можна звертатися на «Гарячу лінію міста Львова» за коротким номером 15−80.