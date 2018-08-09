Копали траншею – знайшли 14 застарілих боєприпасів (фото)

Учора, о 15:09, до рятувальників надійшло повідомлення, що у с. Лисиничі Пустомитівського району, під час копання траншеї виявили 14 предметів, ззовні схожих на застарілі боєприпаси часів ІІ Світової війни.

Як повідомили у ГУ ДСНС Львівської області, за фактом виявлення боєприпасів повідомлено правоохоронні органи та подано заявку до 2-го Спеціального центру швидкого реагування ДСНС України на вилучення та їх знищення.

Рятувальники нагадують, що у жодному разі не можна чіпати підозрілі знахідки і слід бути вкрай обережними у разі виявлення подібних предметів. Знайшовши боєприпас, ні в якому разі не торкайтеся його та не підпускайте до нього людей. Вони можуть вибухнути, що призведе до Вашого травмування. Про знахідку терміново повідомте Службу порятунку «101».