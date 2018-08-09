Дітей загиблих воїнів АТО переведуть на бюджетне навчання

У Міносвіти повідомляють – до 18 серпня триває переведення вступників на бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування) з контракту на бюджет.

Для цього є більше 7 тис бюджетних місць, на які вступники отримали рекомендації до зарахування, проте вирішили навчатись в іншому місці.

За словами гендиректора директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН Олега Шарова на ці місця переводитимуть насамперед пільговиків.

“Перша з цих категорій – це діти загиблих захисників України. Всі вони мають бути переведені на бюджет. Торік ми не мали жодних проблем з переведенням таких вступників. На решту місць мають можливість бути переведені вступники, які належать до інших пільгових категорій. У першу чергу та найбільш масова категорія – особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, далі учасники бойових дій та їхні діти, внутрішньо переміщені особи”, – пояснив Олег Шаров.

Також за наявності місць переведеними можуть бути вступники на спеціальності, яким надається особлива підтримка. Йдеться про підтягування списків черговиків по широкому конкурсу.

Докладний перелік пільгових категорій та умови їх переведення можна переглянути в Спеціальних умовах участі у конкурсному відборі.

“Після закінчення процесу переведення ми очікуємо певну міграцію “бюджету”між вишами. Адже, наприклад, особи з інвалідністю та інші пільговики, надають перевагу навчанню ближче до місця проживання”, – зауважив Шаров.

Додамо, що сьогодні оголосять списки рекомендованих до зарахування для навчання на молодшого спеціаліста.