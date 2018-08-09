Cтало відомо про стан дітей із Хмельниччини, які отруїлися в Раковці

Учора, 8 серпня, станом на 14:30 усі потерпілі унаслідок масового отруєння в готелі «Джем» у селі Раковець перебували у задовільному стані.

Усіх пацієнтів на вимогу вже виписали із Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні, – повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Попередній діагноз: у 7 хворих гостра кишкова інфекція; у 19 хворих – харчова токсикоінфекція. Лабораторні дослідження тривають.

Водночас і далі на лікуванні перебувають шестеро осіб, які 5 серпня харчувались у кафе-бар “Степ-Леон” у м. Стрий. Четверо госпіталізовані у Боринську комунальну міську лікарню (Турківський район) із діагнозом ХТІ (харчова токсикоінфекція), двоє – у Жидачівську центральну районну лікарню із діагнозом ГКІ (гостра кишкова інфекція).

Нагадаємо, 6 серпня, в період з 21:58 до 23:55, до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні госпіталізували у стані середньої важкості 17-ти пацієнтів із попереднім діагнозом харчова токсикоз-інфекція: з них 16 – діти 2001-2006 року народження. Пізніше число госпіталізованих зросло до 26. Усі вони – мешканці Хмельниччини. Проживали у готелі «Джем» у с. Раковець Пустомитівського району.