Ближче до неба: 5 ідей нескладних маршрутів Карпатами зі Львова

Якщо при думці про Карпати ви собі уявляєте нещасну людину з 20-кілограмовим “Єрмаком” за плечима, що пробиваючись крізь болото і хащі, лізе в гору, то ви не помиляєтесь – можна і так. Але насправді, є багато мальовничих маршрутів, які можна пройти за кілька годин чи днів, без потреби тягнути на собі тижневий запас продуктів. Та і «Єрмаки» – це позавчорашній день, сучасні наплічники в рази легші та зручніші.

“Львівська газета” підготувала для вас підбірку нескладних маршрутів по Карпатах, без 30-тикілометрових марш-кидків та зі зручним транспортним сполученням.

Парашка, Сколе

Гора Парашка (або Параска) – найвища вершина Львівщини (1268 м), яка повністю розташована на території області. І це чи не ідеальна точка для поїздки на вікенд з кількох причин. По-перше, сюди легко добиратись зі Львова як власним авто, так і громадським транспортом (краще електричкою, але маршрутки теж є, як опція). По-друге, сам маршрут нескладний і дуже мальовничий. Іти усього 10 км, старт за “Рукавичкою” біля вокзалу. Піднятись на гору можна за один день, а можна розбити на дводенний похід. У другому випадку є кілька варіантів – повернутись назад у Сколе, або продовжити маршрут і піти до водоспаду Гуркало, з якого спуститись у село Корчин або продовжити шлях до Верхнього Синьовидного.

Одразу примітка – не зважайте на час, який малюють Google-карти, його можна сміливо множити на півтора (це стосується всіх викладених карт).

Стій, Боржава

Гора Стій – найвища вершина масиву Боржава (1681 м), окрім того, тут розташовані залишки радянської радіолокаційної станції. На один день на Боржаву зі Львова прокататись буде «накладно», а от для двох днів – те, що треба.

При підйомі на Стій можна трохи схитрувати і пропустити наймаруднішу частину підйому. Спочатку під’їхати автомобілем (чи таксі) до водоспаду Шипіт, а далі підйомником піднятись на хребет на гору Гемба. Далі, навіть з тяжким наплічником, йти буде не дуже тяжко – ви вже на хребті, набір висоти плавний, окрім того, навколишні схили вкриті кущами чорниці – ідеальна причина для короткого перепочинку.

Добиратись в ці краї найзручніше мукачівською електричкою до Воловця або Гукливого, а далі – або пішки, або таксі + підйомник.

Кукул, Ворохта

Насправді Ворохта перш за все відома, як стартова точка для підкорення Говерли. Звідси на таксі можна доїхати до бази Заросляк, від якої на найвищу вершину України можна піднятись за кілька годин. Але з того часу, як Віктор Ющенко запровадив традицію обов’язкового підйому на Говерлу, тепер ця вершина іноді нагадує Високий замок – людей точно не менше.

Але з Ворохти є виходи і на інші вершини, і один з найцікавіших варіантів – г.Кукул (1539 м). По-перше, саме звідси можна побачити як всю Чорногору, так і інші карпатські масиви – Горгани та Свидовець. По-друге, підйом сюди плавний і нескладний.

Стартувати на Кукул можна як з Ворохти, так і з іншої залізничної станції – Вороненко (тут підйом іще плавніший). Добиратись – потягами зі Львова.

Петрос, Кваси

Якщо ж хочеться високих гір, то найпростішим варіантом з українських двохтисячників є Петрос (2020 м). Це четверта за висотою вершина українських Карпат і краєвиди тут не гірші, ніж з Говерли: видно як весь чорногірський хребет – від Говерли до Піп Івана, а також сусідній Свидовець з Близницями.

З Квасів маршрут не найкоротший, але найплавніший.

Зі Львова є ранковий поїзд (у такому випадку поставити намети можна буде біля університетського біостаціонару), або вечірній (тоді краще заночувати у Квасах, а штурм вершини почати зранку). Назад оптимально повертатись “раховозом” – потягом Рахів-Львів, який відправляється з Квасів о 1 ночі і до Львова прибуває зранку.

Близниці, Ясіня або Кваси

Якщо з Квасів піти в протилежний від Петроса бік, ви вийдете на інший масив – Свидовець. Найвищою вершиною тут є Близниці (1883), насправді це дві вершини, розташовані дуже близько одна від одної. Альтернативний шлях підйому з села Ясіні. Тут можна добряче схалявити, піднявшись УАЗіком до гірськолижного лижного курорту Драгобрат, а далі до Близниць – рукою подати.

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