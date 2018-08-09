300 «квадратів» на пл. Міцкевича, які пошкодували для АТОвців, віддадуть в оренду чиновникам

Історія приміщення на пл. Міцкевича, 6/7 має для мене особливе значення. Зокрема, йдеться про його четвертий поверх. Саме тут, на площі у 293 «квадрати», ще майже два роки тому пропонував створити соціальний хостел для військових. Адже Львів тривало залишався містом, де бійці, які приїжджали у відрядження чи провідати побратимів у госпіталі, не мали де бюджетно зупинитися. Хтось перебивався у друзів чи знайомих, хтось узагалі ночував на вокзалі.

Утім тоді керівник управління комунальної власності Львівської міської ради Інна Свистун заявила, що таке комерційно привабливе приміщення не доцільно здавати в оренду під хостел. Значно більше вигоди місто отримає, якщо нерухомість продати через аукціон. Мовляв, від покупців не буде відбою, а ціна на нього старує від 10 млн грн.

Врешті погодили, що приміщення таки піде на торги, а кошти, отримані від його продажу, скерують на будівництво житла для АТОвців на вул. Під Голоском, 2. Наприклад, зараз могли би за ці гроші розпочати зведення будинку другої черги, на що цьогоріч у міському бюджеті не передбачено ані копійки.

Минуло майже два роки. І що маємо. Тричі «квадрати» виставлялися на аукціон (причому одного разу після мого нагадування на сесії ЛМР). І жодного разу на купівлю приміщення не було подано жодної заявки! «Комерційно вигідна» площа у самісінькому центрі Львова виявилася нікому не потрібною?

Зараз, як знаємо, комунальне майно Львова продаватимуть через ProZorrо. І переконаний, що аукціон через електронну систему, яку активно моніторить вся країна і не тільки, дав би позитивний результат. Натомість чиновники вирішили діяти поза здоровим глуздом і всупереч власним же заявам про фінансову недоцільність оренди. Або ж просто перестали «бавитися» у бажання вилучити за приміщення на Міцкевича шалені гроші для міста, АТОвців.

Як розповів колега-депутат із профільної комісії, управління комунальної власності планує погодити заявку Департаменту розвитку ЛМР на ОРЕНДУ четвертого поверху на пл. Міцкевича 6/7. Наголошу – погодити через комісію, де більшість за чиновниками, замість винести питання на сесію міської ради. Для прикладу, вже у вересні. Чи, може, поки сесія на канікулах, хочуть ухвалити зручне кулуарне рішення?

Зараз я відчуваю не легку стурбованість чи занепокоєння. А справжнє обурення. Вимагатиму пояснень у керівництва управління комунальної власності Львова. Бо наразі не бачу в його діях жодної логіки – лише завуавальоване бажання справді розкішне приміщення тримати для «своїх», замість використати на користь львів’ян.

Віталій Свінціцький, ветеран АТО, депутат Львівської міської ради