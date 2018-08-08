Залізниця призначила додаткові поїзди до Дня Незалежності

Один із них поїде зі Львова до Києва та навпаки

“Укрзалізниця” призначила додаткові поїзди до Дня Незалежності України, 24 серпня.

Квитки на них вже можна придбати у касах. Про це повідомив очільник “Укрзалізниці” Євген Кравцов.

“В онлайн-продажу та касах залізничних вокзалів вже з’явились квитки на додаткові поїзди до Дня незалежності. Комфортних подорожей!”, – сказав він.

Із Києва до Львова можна буде виїхати 24 та 26 серпня о 05:18. А зі Львова до Києва 24 та 26 серпня о 09:40.

Додаткові рейси будуть також до Хмельницького, Дніпра та Ковеля.