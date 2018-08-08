Військова прокурора Західного регіону має нового керівника

Сьогодні, 8 серпня, у військовій прокуратурі Західного регіону України відбулося представлення колективу військової прокуратури регіону нового керівника – Віталія Вдовитченка.

«Радий, що ми сьогодні призначили генерала Віталія Вдовиченка, бо я можу бути впевненим у цій людині. Незважаючи на ранги чи посади, він дотримується справедливості та закону. Багато недругів України хотіли би на території Львівщини дискредитувати нашу державу, але закон зажди домінуватиме на нашій землі. Ті чотири роки війни, що пройшов новий прокурор – це основа, яка дасть можливість неупереджено дивитись на ситуацію. Спільними зусиллями ми продемонструємо єдність та спільність позицій», – наголосив голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка.

«Для мене велика честь посісти цю посаду. Переконаний, що у взаємодії із органами державної влади та правоохоронними органами, нам вдасться виконати усі завдання, що ставить керівництво держави і будемо достойно нести звання військової прокуратури західного регіону», – зазначив новопризначений прокурор.

Окрім того, також представили заступника військового прокурора регіону, яким став Сергій Коцюба та новопризначеного військового прокурора Львівського гарнізону Віталій Горпинич.