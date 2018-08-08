Убив сина і… помер: продовження дрогобицької трагедії

56-річний мешканець Дрогобицького району, якого підозрювали у вбивстві сина, раптово помер, – повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області.

«Учора, 7 серпня, близько 22.25 зловмисникові, який знаходився в ізоляторі тимчасового тримання, стало погано. Черговий викликав «швидку» та до її приїзду надавав йому домедичну допомогу. Проте лікарі, які приїхали за кілька хвилин, констатували смерть чоловіка. За висновками судово-медичної експертизи, у нього сталася раптова зупинка серця», – розповів т.в.о начальника Головного управління Нацполіції у Львівській області полковник поліції Тарас Сабанюк.

Нагадаємо, у Дрогобицький відділ поліції 6 серпня о 21:14 надійшло повідомлення про те, що у Підбузьку лікарню доставлений 37-річний житель одного із сіл району з ножовим пораненням у серце. Невдовзі він помер. Вбивцею виявився рідний батько загиблого, який кинувся на сина з ножем, коли той дорікнув йому у зловживанні алкоголем.

На момент затримання зловмисник знаходився у стані сильного алкогольного сп’яніння. Під час освідчення у нього виявили в крові 2,9 проміле алкоголю.

Чоловік був затриманий в порядку ст.208 КПК України. Йому повідомили про підозру у вчиненні правопорушення за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).