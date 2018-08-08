У Шевченківському гаю триває виставка гутного скла

Учора, 7 серпня, у Музеї народної архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького відкрили нову виставку гутницьких виробів подружжя Романни Гудими-Білоус і Василя Білоуса — членів Національної спілки художників України, учасників багатьох художніх виставок в Україні і далеко за її межами (Німеччина, Нідерланди США).

Роботам митців притаманний пошук нових форм, ефективне та неординарне поєднання кольорів, вміле використання природних властивостей матеріалу. В оздобленні своїх виробів майстри застосовують і традиційні для української гути прийоми декорування — кольорову крихту, скляні нитки, рифлення, ліплення. Окрім цього, Василь Білоус успадкував творчі досягнення славетного майстра художнього скла Мечислава Павловського, а саме секрет «венеціанської нитки» — тому він зараз єдиний в Україні, хто творчо розвиває її.

У творчому тандемі подружжя почало працювати із 1983 року. Романна Гудима-Білоус закінчила відділення художнього скла Львівського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва, а її чоловік навчався у Стрийському професійно-технічному училищі, працював на Стрийському склозаводі, на Львівській кераміко-скульптурній фабриці, а після її закриття — у виробничих майстернях Львівської академії мистецтв.

На виставці також представлені живописні і вітражні роботи рідного брата п. Василя — Миколи Білоуса, члена Національної спілки художників України. Він працював у галузі художнього скла, монументального мистецтва, проектування та виготовлення вітражів.

Виставка триватиме упродовж серпня і вересня.