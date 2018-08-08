Міжнародний день альпінізму відзначать благодійним сходженням на Пікуй
Цієї неділі, 12 серпня, на Львівщині відзначатимуть Міжнародний день альпінізму. Зокрема, запланована благодійна акція «Гори доступні для всіх! Мандруй на Пікуй». Про це повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
Ціль сходження – зібрати кошти на «джульєтку» із електропідсилювачем для проекту «On 3 wheels» («На трьох колесах»). За допомогою цього спеціального одноколісного візка люди з церебральним паралічем матимуть змогу подорожувати горами.
«Я хотіла б привітати усіх, хто дотичний до альпінізму та досягає своїх вершин і цілей, з таким чудовим святом. Ви своїми вчинками заряджаєте до нових звершень людей, які за вами спостерігають і, насправді, вселяєте віру в те, що немає нічого неможливого. Управління туризму та курортів спільно з управлінням фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації задумало таку нестандарту для відзначення професійних свят подію – мандрівку на гору Пікуй. Найвищу вершину Львівської області – 1405 метрів», – розповіла начальниця управління туризму та курортів облдержадміністрації Наталія Табака.
Додамо, для того, щоб долучитися до події учасником події необхідно заповнити реєстраційну форму за посиланням.