Львів’янин, що виготовляв фальсифіковану каву, заплатить 25 тис грн штрафу

Правоохоронці викрили львів’янина, який влаштував виробництво кави. Підробку збував на ринках та у невеликих торгових закладах.

45-річний чоловік облаштував міні-завод на другому поверсі власного будинку. Потрапити туди можна було лише за допомогою ліфту.

“Потужність міні-заводу сягала близько 1000 пачок кави на добу. Збут проводився через підставних осіб та спеціальний «офіс продажів», який облаштував зловмисник. Підроблена кава реалізовувалась переважно на ринках та у невеликих крамничках. Крім того, робота з клієнтами проводилась через мережу Інтернет”, – розповідають поліцейські.

Під час обшуків у будинку виявили 9 000 упаковок готової до реалізації продукції, майже 100 кілограмів сировини, паперову тару, а також 17 000 гривень, виручених від незаконної діяльності.

Залізничний районний суд міста Львова визнав винним організатора незаконного виробництва за ч.1 ст.229 (незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару). Йому призначене покарання у вигляді штрафу в розмірі 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 25500 гривень.