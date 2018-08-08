У Львові субсидію отримують близько 30 тисяч сімей

Як повідомили в управлінні соціального захисту Львівської міської ради, станом на 1 серпня у Львові житлову субсидію отримують 29 732 домогосподарства. А це 12% від усіх домогосподарств Львова (в місті всього 248,5 тис. сімей).

В аналогічний період минулого року (тобто станом на 1 серпня 2017 року) субсидію у Львові отримували 112 169 сімей (45,1% від усіх сімей Львова).

Зазначимо, що на опалювальний (зимовий) період, який триває з 1 жовтня до 30 квітня, отримувачів субсидії буде більше, ніж в неопалювальному (літньому) періоді, оскільки влітку є менше споживання носіїв.

Нагадаємо, в травні цього року Кабінет Міністрів України вніс зміни у призначення житлових субсидій. Кому потрібно було подати нову заяву і декларацію для отримання субсидії, хто втрачає право на її отримання, на які періоди призначатиметься субсидія, за який період враховуватиметься дохід мешканців та які нові соціальні норми споживання — читайте тут.

Для детальнішої інформації щодо призначення субсидії, слід звертатись до районних відділів соціального захисту управління соціального захисту Львівської міської ради.

Контакти відділів соціального захисту районів м. Львова:

— Галицький відділ: тел.: 261−44−50

— Личаківський відділ: тел.: 254−62−89

— Залізничний відділ: тел.: 295−82−28

— Франківський відділ: тел.: 237−50−81

— Шевченківський відділ: тел.: 252−28−40

— Сихівський відділ: тел.: 254−64−80

Прийом у «Єдиних приймальнях» районних відділів соціального захисту: понеділок — з 13 до 19 год.; вівторок-четвер — з 08 до 19 год. Записатись на прийом в «Єдину приймальню» в режимі он-лайн та дізнатись більше інформації про різні види допомог можна на сайті «Львів соціальний»: http://social.lviv.ua/