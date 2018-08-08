У Львові порахували безпритульних собак

Уже вчетверте поспіль у Львові відбувся загальноміський підрахунок безпритульних собак. За результатами підрахунку на початок серпня 2018 року нараховано 405 безпритульних собак.

81% з тварин, виявлених на вулицях Львова, мають добру масу тіла та не мають візуальних ознак захворювань.

Попри те, що безпритульних тварин на території міста меншає, лави вуличних собак поповнюють тварини, які потрапляють у Львів з приміських селищ та містечок, зокрема, з Рудно. Тож наступним кроком має стати напрацювання програми гуманного скорочення чисельності безпритульних тварин на території Львівської області.

«Бачимо добру динаміку у місті, станом на початок серпня 2018 року ми нарахували на вулицях Львова 405 безпритульних собак. 43% з них стерилізовані, принаймні, у такого відсотка собак волонтери виявили кліпсу. Оскільки собаки можуть губити кліпси або волонтери можуть їх не помітити в хутрі, цей відсоток реально може бути вищим. 7% серед виявлених на вулицях собак — це потенційно господарські тварини, що загубилися чи перебувають на самовигулі», – розповів Віктор Копач, співзасновник Anіmal-ID.info.

З його слів, за показником кількості безпритульних собак Львів перебуває на рівні Трускавця та Українки, маленькі міста країни. До прикладу, у Кривому Розі, що за кількістю населення близький до Львова, налічується близько 7 000 безпритульних собак.

81% з тварин, виявлених на вулицях Львова, мають добру масу тіла, без візуальних ознак захворювань. Це свідчить, що на території міста немає серйозних захворювань тварин, і ці собаки не несуть загрози для мешканців.

Під час підрахунку волонтери виявили, що у деяких секторах міста тварин значно більше, ніж в інших. Здебільшого, йдеться про території міста, які межують з передмістям, звідки тварини можуть приходити самі чи їх можуть підкидати місцеві мешканці.

«Волонтери покрили у місті 40 секторів. Серед нових тенденцій – це скупчення безпритульних тварин на в’їздах у місто. Зокрема, поряд з смт. Рудно, яке досі не долучилось до програми відлову-стерилізації-вакцинації безпритульних собак. Будемо працювати з їхньою місцевою радою щодо запровадження у Рудно такої програми. Загалом, наша ціль – розробка програми гуманного поводження з тваринами для Львівської області», – розповіла директор ЛКП «Лев» Оксана Кошак.

Зі слів Оксани Кошак, львів’ян може здивувати те, що 2017 року у місті нарахували 412 безпритульних собак, а цього року — 405.

«Але за цими цифрами стоїть масштабна робота. За цей рік між двома підрахунками ми відловили 690 собак, стерилізували 525 з них, оскільки частина з цих тварин були господарськими і повернулись додому, частина з них потрапили до нас на повторну вакцинацію, а, отже, були стерилізовані раніше. Прилаштовано 438 собак, що становить 83%. Якби цього не було зроблено, у місті було б набагато більше тварин-безхатьків», – додала Оксана Кошак, директор ЛКП «Лев».

ЛКП «Лев» та Animal-ID.info висловлюють щиру подяку усім волонтерам, які долучилися до підрахунку. «Зареєструватися могли всі охочі, обрати зручніший сектор і вранці, коли песики ще активні, і допомогти їх рахувати. Проходити сектор мені доводилося іноді навіть дорогами і полями, але що може бути приємнішим за ранкову прогулянку та добрі справи для чотирилапих. Долучайтеся до підрахунку у наступні роки!» — каже співзасновниця ініціативи Dog-Friendly City, волонтер та зооактивістка Ольга Кирилович.

Нагадаємо, 1−3 серпня працівники ЛКП «Лев», представники ініціативи Animal-ID.info, зооактивісти, волонтери, небайдужі львів’яни та опікуни три ранки поспіль проводили підрахунок хвостиків за спеціальною міжнародною методикою. У межах IV загальноміського підрахунку волонтери працювали у секторах по всьому місту та вносили інформацію до бази даних у режимі онлайн. Завдяки спеціальному мобільному додатку, вони фотографували собак та вносили їхній опис одразу ж до бази даних, з якою працював модератор підрахунку. Також програма автоматично відзначала GPS-локацію тварини.

Згідно з результатами підрахунку безпритульних собак у Львові, у серпні 2017 року виявили 412 безпритульних собак. Серед них 40,91% – це собаки з кліпсою, тобто тварини, що були відловлені ЛКП «Лев» та пройшли вакцинацію від сказу та стерилізацію. Господарські собаки серед підрахованих на вулиці тварин становили 17,53%.