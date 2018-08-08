У Львові обрали найгарніший дворик

Сьогодні, 8 серпня, під час апаратної наради Львівської міської ради відбулося нагородження переможців конкурсу на найгарніший дворик Львова. Для участі в конкурсі, який тривав з 1 до 24 червня, користувачами мережі Facebook було запропоновано 12 двориків.

Переможцями конкурсу стали:

1 місце — мешканці будинку № 48а на вулиці Академіка Євгена Лазаренка

2 місце — мешканці будинку № 105 на вулиці Богдана Хмельницького

3 місце — мешканці будинку № 21 на вулиці Низинній.

Відтак міський голова Львова вручив дипломи за оригінальне втілення ідеї оформлення дворика та особливу турботу про красу рідного міста.

Андрій Садовий вручив подяку від громади міста стріт-арт художнику, мешканцю будинку на вул. Широка, 94, Юрію Краєвському за участь в конкурсі та за особливу турботу про красу рідного міста, креативний підхід й оригінальне втілення ідеї розфарбування фасадів будинків у місті Львові (зокрема, в районі «Левандівка»).

Нагадаємо, конкурс проводила Львівська міська рада в групі Гаряча лінія міста Львова у мережі Facebook. Умовами конкурсу було написати в коментарі фото та адресу гарного дворика та проголосувати лайком за дворик, який найбільше сподобався.