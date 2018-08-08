У Львові 82-річну жінку збила машина

Учора на вул. Хуторівка у Львові трапилась ДТП. Тут «Мерседес Спринтер», рухаючись заднім ходом, наїхав на пішохода, 82-річну жінку із Винник.

“Жінку госпіталізовано з діагнозом: «закритий перелом шийки правої стегнової кістки зі зміщенням»”, – повідомили у прес-службі Головного управління Нацполіції у Львівській області.

За кермом міроавтобуса був 26-річний чоловік.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.