У Львові 82-річну жінку збила машина
ДТП сталась на вул. Хуторівка
Учора на вул. Хуторівка у Львові трапилась ДТП. Тут «Мерседес Спринтер», рухаючись заднім ходом, наїхав на пішохода, 82-річну жінку із Винник.
“Жінку госпіталізовано з діагнозом: «закритий перелом шийки правої стегнової кістки зі зміщенням»”, – повідомили у прес-службі Головного управління Нацполіції у Львівській області.
За кермом міроавтобуса був 26-річний чоловік.
Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.