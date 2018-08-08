У Бориславі під час роботи загинув електромонтажник

У Бориславі загинув 22-річний електромонтажник.

Трагедія сталась учора, 7 серпня. 14:04 поліцейські отримали повідомлення, що у міську лікарню Борислава доставили із с. Східниця молодого чоловіка без ознак життя.

Правоохоронці попередньо встановили, що 22-річний місцевий мешканець працював на посаді електромонтажника. Під час ремонту фонтану неподалік Народного дому «Просвіта» його вразило струмом, внаслідок чого він помер”, – повідомил у прес-службі поліції.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).

Скоєння цього злочину карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на строк до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Тіло загиблого скероване на судово-медичну експертизу. Проводиться досудове розслідування.