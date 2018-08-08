Рок-фестиваль “Woodstock Україна” запрошує у гості
9-11 серпня 2018 р. у Львівській області, у с. Заверешиця, що за 30 км від Львова та поруч з аеропортом Цунів, пройде рок-фестиваль “Woodstock Україна”. Фестиваль є першим некомерційним музичним фестивалем, який вже всьоме проводитиметься в Україні.
На фестивалі за підтримки Представництва Європейського Союзу в Україні буде представлено Європейську креативну зону, де кожен бажаючий зможе дізнатися більше про ЄС, європейські цінності та культуру, насолоджуючись при цьому безкоштовним wi-fi та відпочинком під сонцезахисним наметом у м’яких зіркоподібних пуфах. Також гості фестивалю зможуть зробити селфі в спеціальній фотозоні “Дзеркальний селфі-калейдоскоп”.
“Ми раді співпрацювати з відомим рок-фестивалем, який об’єднує шанувальників із сусідніх країн та України та відображає цінності свободи та поваги. Спільні цінності, музика та культурна діяльність – все це робить фестиваль особливим. Запрошуємо вас відвідати нашу Європейську креативну зону на фестивалі – шукайте спеціальний знак «Європа починається тут»”, – каже керівник відділу пресу та інформації Представництва ЄС в Україні Юргіс Вілчінскас.
Фестиваль створить місце, де молодь зможе спілкуватися на мові музики та свободи та просто бути собою. Кожен гість зможе насолодитися особливою атмосферою, поєднатися з природою, музикою та знайти нові знайомства з однодумцями. Також фестиваль об’єднує молодь, виховує та розкриває потенціал української рок-музики.
Вхід вільний, реєстрація на сайті фестивалю https://woodstock.in.ua.
Цьогорічний фестиваль в цифрах:
3 сцени, 40 виконавців, 38 годин музики, 500 кВт звуку, 10 гектарів території, приблизно 15000 відвідувачів. В програмі фестивалю виступи музичних гуртів з України та Європи, а також театральні постановки, перфоменси, майстер-класи, кінопокази, конкурси, посиденьки біля вогнища.