Рок-фестиваль “Woodstock Україна” запрошує у гості

9-11 серпня 2018 р. у Львівській області, у с. Заверешиця, що за 30 км від Львова та поруч з аеропортом Цунів, пройде рок-фестиваль “Woodstock Україна”. Фестиваль є першим некомерційним музичним фестивалем, який вже всьоме проводитиметься в Україні.

На фестивалі за підтримки Представництва Європейського Союзу в Україні буде представлено Європейську креативну зону, де кожен бажаючий зможе дізнатися більше про ЄС, європейські цінності та культуру, насолоджуючись при цьому безкоштовним wi-fi та відпочинком під сонцезахисним наметом у м’яких зіркоподібних пуфах. Також гості фестивалю зможуть зробити селфі в спеціальній фотозоні “Дзеркальний селфі-калейдоскоп”.

“Ми раді співпрацювати з відомим рок-фестивалем, який об’єднує шанувальників із сусідніх країн та України та відображає цінності свободи та поваги. Спільні цінності, музика та культурна діяльність – все це робить фестиваль особливим. Запрошуємо вас відвідати нашу Європейську креативну зону на фестивалі – шукайте спеціальний знак «Європа починається тут»”, – каже керівник відділу пресу та інформації Представництва ЄС в Україні Юргіс Вілчінскас.

Фестиваль створить місце, де молодь зможе спілкуватися на мові музики та свободи та просто бути собою. Кожен гість зможе насолодитися особливою атмосферою, поєднатися з природою, музикою та знайти нові знайомства з однодумцями. Також фестиваль об’єднує молодь, виховує та розкриває потенціал української рок-музики.

Вхід вільний, реєстрація на сайті фестивалю https://woodstock.in.ua.