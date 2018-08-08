На Жидачівщині бабуся знайшла мертвим 12-річного внука

На тілі дитини ознак насильницької смерті не виявлено

У Стрийський відділ поліції сьогодні, 8 серпня, о 17.45 надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл Жидачівського району в господарській будівлі жінка виявила тіло без ознак життя свого 12-річного внука.

За повідомленням Відділу комунікації поліції Львівської області, на місці події працює слідчо-оперативна група, встановлюються обставини смерті дитини. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.