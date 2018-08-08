На площі Святого Юра відбудеться Велике августовське водосвяття

Як повідомили в управлінні внутрішньої політики ЛМР, з нагоди відзначення 1030-річчя Хрещення Русі-України у вівторок, 14 серпня, о 18.00 в Архикатедральному Соборі Святого Юра відбудеться Літургія, а опісля на площі Святого Юра перед пам’ятником Праведному Митрополиту Андрею Шептицькому відбудеться Велике августовське водосвяття за участю вірних та духовенства.

Зазначимо, що 14 серпня, з нагоди відзначення 1030-річчя Хрещення Русі-України, в усіх храмах буде проведено Велике августовське водосвяття та інші традиційні чини.