На Львівщині всихають ялинові і соснові ліси

В останні два десятиліть на території гірської частини Львівщини відбувається масове всихання ялинових насаджень, а в останні три роки спостерігається всихання соснових насаджень у Поліській зоні Львівської області. Площа всихаючих ялинових насаджень в держлісфонді складає 17,2 тис. га.

Про це розповів керівник Львівського ОУЛМГ Анатолій Дейнека.

За його словами, за останні десять років лісогосподарськими підприємствами управління проведено заміну похідних ялинових деревостанів на корінні ялицево-букові на площі понад 5 тис. га.

«Станом на 1 липня поточного року виявлені осередки всихання сосни на площі понад 5 тис га. З початку року розроблено 3,6 тис га всихаючих соснових насаджень, що становить 67%», – повідомив Анатолій Дейнека.

За результатами наукових досліджень встановлено, що упродовж останніх років внаслідок комплексу сприятливих кліматичних факторів для розмноження шкідників, а саме аномально високих температур, різкого коливання рівня ґрунтових вод втрачається біологічна стійкість лісових насаджень, відбувається масове заселення дерев стовбурними шкідниками, зокрема верхівковим короїдом.

Методів запобігання та боротьби із короїдом не так вже й багато. Оскільки більший період свого життя комаха проводить під корою дерева, хімічний спосіб знищення, як, до прикладу, в боротьбі з хвоє- та листогризучими шкідниками, не дасть результату. Наразі чи не єдиним ефективним способом протистояння біді залишається вчасно проведена санітарна рубка, вибіркова чи суцільна, в залежності від ступеню пошкодження насадження.

Несвоєчасне, запізніле застосування даного заходу не дасть очікуваного позитивного ефекту, оскільки відпрацьовані дерева шкідник швидко полишає переселяючись на здорові сосни і тим самим збільшуючи радіус ділянки розповсюдження