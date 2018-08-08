Медсестра торгувала наркотиками в психіатричній лікарні Львівщини (фото)

Працівники Департаменту протидії наркозлочинності перекрили міжрегіональний канал постачання амфетаміну в одну з психіатричних лікарень Львівської області.

Як повідомили у Департаменті протидії наркозлочинності Національної поліції України, медсестра психіатричної лікарні вирішила підзаробити, займаючись збутом амфетаміну. Серед своїх знайомих драгдилерів знайшла оптового постачальника та налагодила канал надходження наркотиків зі столиці.

Психотропний товар збувала пацієнтам як у самій лікарні, так і за місцем проживання.

Медсестру затримали під час отримання оптової партії наркотиків в одному із поштових відділень. Працівники Департаменту протидії наркозлочинності вилучили у жінки пакунок з амфетаміном.

За цінами «чорного ринку» вартість вилучених наркотиків становить понад 100 тис. грн.

Слідство у справі триває, проводяться заходи по встановленню інших осіб, причетних до постачання наркотику.